Как сообщает источник, у защитника “Спартака” Срджана Бабича есть предложение о продолжении карьеры в Саудовской Аравии. При этом не раскрывается, какой именно клуб претендуют на серба.
Напомним, действующее трудовое соглашение Бабича со “Спартаком” рассчитано до июня 2026 года. Он присоединился к красно-белым летом прошлого года.
Источник: “СЭ”
Срджан Бабич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Защитник "Спартака" Срджан Бабич может сменить клубную прописку в предстоящее межсезонье.
Фото: ФК "Спартак"