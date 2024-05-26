Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
15:00
МальоркаНе начат
Сельта
17:15
ВаленсияНе начат
Лас-Пальмас
17:15
АлавесНе начат
Севилья
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
19:00
ЛеччеНе начат
Аталанта
19:00
ТориноНе начат
Эмполи
21:45
РомаНе начат
Фрозиноне
21:45
УдинезеНе начат
Лацио
21:45
СассуолоНе начат
Верона
21:45
ИнтерНе начат

Срджан Бабич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Спартака" Срджан Бабич может сменить клубную прописку в предстоящее межсезонье.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, у защитника “Спартака” Срджана Бабича есть предложение о продолжении карьеры в Саудовской Аравии. При этом не раскрывается, какой именно клуб претендуют на серба.

Напомним, действующее трудовое соглашение Бабича со “Спартаком” рассчитано до июня 2026 года. Он присоединился к красно-белым летом прошлого года.

Источник: “СЭ”

Срджан Бабич Спартак Сборная Саудовской Аравии Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится