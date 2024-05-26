– Нас критиковали, в нас не верили, говорили, что мы сдулись, но это не так. Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший. А лучший — “Зенит”!
Напомним, петербургский “Зенит” в заключительном (30-м) туре чемпионата России по футболу на своем поле одержал победу над “Ростовом”. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Благодаря этому подопечные Сергея Семака стали обладателями золотых медалей.
Источник: “Матч ТВ”
Председатель правления “Зенита” Медведев: нас критиковали, в нас не верили, говорили, что мы сдулись
Председатель правления “Зенита” Александр Медведев подвел итоги сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"