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Председатель правления “Зенита” Медведев: нас критиковали, в нас не верили, говорили, что мы сдулись

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Председатель правления “Зенита” Александр Медведев подвел итоги сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– Нас критиковали, в нас не верили, говорили, что мы сдулись, но это не так. Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший. А лучший — “Зенит”!

Напомним, петербургский “Зенит” в заключительном (30-м) туре чемпионата России по футболу на своем поле одержал победу над “Ростовом”. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Благодаря этому подопечные Сергея Семака стали обладателями золотых медалей.

Источник: “Матч ТВ”

Зенит Александр Медведев
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