– Желание продолжать работу у нашего тренерского штаба, безусловно, есть. Интересная работа, и я бы хотел ее продолжить. Но это должно быть обоюдное желание.
В минувшем сезоне московский “Локомотив” занял четвертое место в таблице Российской Премьер-Лиги. При этом по ходу сезона в СМИ появилась информация о том, что Михаил Галактионов хочет покинуть пост главного тренера железнодорожников.
Напомним, действующее трудовое соглашение российского специалиста с “Локомотивом” рассчитано до июня 2024 года.
Источник: “Матч ТВ”
Галактионов: я бы хотел продолжить работу в “Локомотиве”
Главный тренер “Локомотива” Михаил Галактионов сообщил о желании продолжить работу в московском клубе.
Фото: "Матч ТВ"