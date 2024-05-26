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Галактионов: я бы хотел продолжить работу в “Локомотиве”

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Главный тренер “Локомотива” Михаил Галактионов сообщил о желании продолжить работу в московском клубе.
Фото: "Матч ТВ"
– Желание продолжать работу у нашего тренерского штаба, безусловно, есть. Интересная работа, и я бы хотел ее продолжить. Но это должно быть обоюдное желание.

В минувшем сезоне московский “Локомотив” занял четвертое место в таблице Российской Премьер-Лиги. При этом по ходу сезона в СМИ появилась информация о том, что Михаил Галактионов хочет покинуть пост главного тренера железнодорожников.

Напомним, действующее трудовое соглашение российского специалиста с “Локомотивом” рассчитано до июня 2024 года.

Источник: “Матч ТВ”

Михаил Галактионов Локомотив
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