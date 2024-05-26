– Собираюсь ли остаться в “Зените” У меня контракт до 2027 года. На данный момент — да. Я должен отработать свой контракт.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Клаудиньо может покинуть стан сине-бело-голубых в летнее трансферное окно и вернуться в Бразилию.
Напомним, действующее трудовое соглашение Клаудиньо с “Зенитом” рассчитано до лета 2027 года.
Источник: “СЭ”
Клаудиньо: у меня контракт с “Зенитом” до 2027 года. Я должен его отработать
Полузащитник “Зенита” Клаудиньо рассказал, что не собирается покидать петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"