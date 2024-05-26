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Джикия - о будущем капитане "Спартака": достойные ребята есть, разберутся

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Бывший капитан "Спартака" Георгий Джикия поделился, кто по его мнению может перенять у него капитанскую повязку.
Фото: ФК "Спартак"
"Я знаю, кто в клубе хочет быть капитаном – это отличное желание. Несколько ребят, в хорошем плане, горят этим желанием. Так что будет не совсем корректно говорить фамилии – чтобы в будущем у них не было разногласий (улыбается). Достойные ребята есть. Разберутся", - сказал Джикия.

Московский клуб не стал продлевать контракт с 30-летним центральным защитником, сам игрок хотел остаться в клубе. Агент футболиста Вадим Шпинев заявлял, что защитник почти подписал соглашение с одним из московских клубов. Напомним, Георгий перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2016 году, первую игру за "красно-белых" провел в апреле 2017-го. За клуб 30-летний защитник провел 214 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых пасов. Джикия в завершившимся сезоне сыграл за клуб в девяти матчах, "Спартак" занял пятое место, набрав 50 очков, это на семь меньше, чем у чемпиона страны "Зенита".

Источник: "Чемпионат"

Георгий Джикия Спартак
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