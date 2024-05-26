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Бразильский легионер "Зенита" Вендел прояснил свое будущее в клубе

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Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел рассказал, останется ли он в клубе на следующий сезон.
Фото: ФК "Зенит"
"Я остаюсь в "Зените", не собираюсь уходить", - сказал Вендел.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года, в текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах за "Зенит", в которых отличился четырьмя голами и девятью голевыми передачами. Стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро. В последнем туре Российской Премьер-Лиге, в котором петербуржцы добыли чемпионство, победив "Ростов" (2:1), Вендел отыграл 90 минут.

Источник: "РБ Спорт"

Маркус Вендел Зенит
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