"Я остаюсь в "Зените", не собираюсь уходить", - сказал Вендел.
Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года, в текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах за "Зенит", в которых отличился четырьмя голами и девятью голевыми передачами. Стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро. В последнем туре Российской Премьер-Лиге, в котором петербуржцы добыли чемпионство, победив "Ростов" (2:1), Вендел отыграл 90 минут.
Источник: "РБ Спорт"
Бразильский легионер "Зенита" Вендел прояснил свое будущее в клубе
Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел рассказал, останется ли он в клубе на следующий сезон.
Фото: ФК "Зенит"