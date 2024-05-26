Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 2 1 2
МальоркаЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
Валенсия2 тайм
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
Алавес2 тайм
Севилья
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
19:00
ЛеччеНе начат
Аталанта
19:00
ТориноНе начат
Эмполи
21:45
РомаНе начат
Фрозиноне
21:45
УдинезеНе начат
Лацио
21:45
СассуолоНе начат
Верона
21:45
ИнтерНе начат

Булыкин: "Зенит" на фарте добыл золото. "Динамо" долго будет помнить этот момент, когда все было в его руках

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий "Динамо" Дмитрий Булыкин оценил чемпионскую развязку в РПЛ, из которой победителем вышел "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
Как мне развязка чемпионата? Думаю, что интрига всем понравилась. Многие ждали смены чемпиона, но "Зенит" на фарте добыл золото. "Динамо" долго будет помнить этот момент, когда все было в его руках. Но обижаться москвичам стоит только на себя", - сказал Булыкин.

В заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги решалось, кто станет чемпионом России. Чтобы заполучить золотые медали московскому "Динамо", которое находилось на лидирующей позиции, нужно было сыграть вничью, однако подопечные Марцела Лички уступили в гостях "Краснодару" (1:0), имея при этом два попадания в штангу. В параллельной игре "Зенит" пропустил первым, но в итоге добился волевой победы над "Ростовом" (2:1), сначала забив с пенальти, а потом с игры под занавес матча. Это чемпионство стало для команды с берегов Невы шестым кряду и десятым в общей статистике.

Источник: "Евро-Футбол"

Дмитрий Булыкин Динамо Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится