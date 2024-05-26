Как мне развязка чемпионата? Думаю, что интрига всем понравилась. Многие ждали смены чемпиона, но "Зенит" на фарте добыл золото. "Динамо" долго будет помнить этот момент, когда все было в его руках. Но обижаться москвичам стоит только на себя", - сказал Булыкин.
В заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги решалось, кто станет чемпионом России. Чтобы заполучить золотые медали московскому "Динамо", которое находилось на лидирующей позиции, нужно было сыграть вничью, однако подопечные Марцела Лички уступили в гостях "Краснодару" (1:0), имея при этом два попадания в штангу. В параллельной игре "Зенит" пропустил первым, но в итоге добился волевой победы над "Ростовом" (2:1), сначала забив с пенальти, а потом с игры под занавес матча. Это чемпионство стало для команды с берегов Невы шестым кряду и десятым в общей статистике.
Источник: "Евро-Футбол"
Булыкин: "Зенит" на фарте добыл золото. "Динамо" долго будет помнить этот момент, когда все было в его руках
Бывший нападающий "Динамо" Дмитрий Булыкин оценил чемпионскую развязку в РПЛ, из которой победителем вышел "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"