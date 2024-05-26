"Видно, что у нас не самый лучший чемпионат, хотя интрига была супер. Чем-то она мне напомнила прошлый чемпионат Бундеслиги, когда "Бавария" чудом стала чемпионом на последних минутах, и когда "Боруссия" должна была брать золото. Так что такое случается не только у нас. По интриге мы догоняем Бундеслигу. Это радует. А вот по качеству футбола мы далеко от нее", - сказал Булыкин.
Судьба чемпионского титула решалась до последнего тура РПЛ, перед решающими играми лидирующую позицию занимало московское "Динамо" с 56 очками, на второй и третьей строчке располагались "Зенит" с 54-мя баллами и "Краснодар" с 53-мя. В решающей игре динамовцы играли с "быками" в гостях и не смогли добиться хотя ничьей, чтобы завоевать чемпионство. Южане одержали победу со счетом 1:0 и заняли второе место, опередив "бело-голубых" в итоговой турнирной таблице.
Чемпионом в шестой раз подряд стал петербуржский "Зенит". Подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге пропустили первыми, но смогли добиться волевой победы благодаря пенальти и голу бразильского новобранца команды Артура в концовке матча. Примечательно, что петербуржцы в очередной раз примерили золотые медали в день 99-летия образования клуба.
Источник: "Евро-Футбол"
Булыкин - об РПЛ: по интриге мы догоняем Бундеслигу. А вот по качеству футбола мы далеко от неё
Бывший игрок немецкого "Байера" и "Динамо" Дмитрий Булыкин оценил уровень футбола и интригу в РПЛ с чемпионатом Германии.
Фото: РИА Новости