"Взяли бы меня в "Спартак", я бы тоже помогал в каком-нибудь качестве. Но у нас к своим относятся по-другому. Есть один-два человека, которые могут на задних лапах ходить, их везде протаскивают. А тех, кто говорит правду, не особо ценят", - сказал Мостовой.
Московский "Спартак" завершил чемпионат на пятом месте, набрав 50 очков, в последнем 30-м туре "красно-белые" сыграли вничью в гостях с "Оренбургом" (0:0). По ходу сезона руководство московского клуба уволило с поста главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля, вместо него командой до финиша РПЛ руководил член тренерского штаба Владимир Слишкович. Под его руководством команда ни разу не проиграла в рамках Российской Премьер-Лиги, но выбыла из Кубка России, остановившись в шаге от Суперфинала. В полуфинале Пути регионов спартаковцы потерпели поражение от калининградской "Балтики" (1:0), которая в итоге вылетела из высшего дивизиона. В следующим сезоне новым главным тренером "Спартака" станет бывший сербский футболист, победитель Лиги чемпионов в составе "Интера" Жозе Моуриньо Деян Станкович.
Источник: "Матч ТВ"
Мостовой: взяли бы меня в "Спартак", но у нас к своим относятся по-другому. Тех, кто говорит правду, не особо ценят
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказал мнение, почему его не берут в клубную структуру "красно-белых".
Фото: РИА Новости