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Джикия - о своей карьере: готов рассмотреть варианты не только в Москве. Самое главное - это играть в футбол

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Защитник Георгий Джикия, завершивший выступления за "Спартак", рассказал о том, как видит развитие своей карьеры.
Фото: ФК "Спартак"
"Важно ли мне остаться в Москве или готовиться к любым вариантам? Готов рассмотреть варианты не только в Москве. Самое главное — это играть в футбол", - сказал Джикия.

Игрок признался, что был готов остаться в московском клубе, в котором он был капитаном и играл с 2017 года, но руководство посчитало ненужным продлевать с контракт с 30-летним защитником. Агент футболиста Вадим Шпинев сообщал, что Джикия почти подписал соглашение с одним из московских клубов, но не уточнил о какой именно команде шла речь.

В текущем сезоне Георгий провел девять матчей за "Спартак", в последней домашней игре он вышел в старте и отыграл больше получаса. После финального свистка одноклубники стали качать Джикию на руках. Всего центральный защитник провел за "красно-белых" провел 214 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых пасов.

По итогам сезона "Спартак" занял пятое место в РПЛ, набрав 50 очков. В Кубке России команда остановилась в шаге от Суперфинала, спартаковцев остановила калининградская "Балтика" (1:0). Если бы "красно-белые" прошли калининградцев, то в Суперфинале встретились с "Зенитом".

Источник: "Чемпионат"

Георгий Джикия Спартак
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