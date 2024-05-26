"Семак – очень классный специалист. Очередное чемпионство "Зенита" это доказывает. Он сумел найти выход из сложной ситуации. Он бы мог тренировать в Европе. В той же Португалии или Англии, там много команд, которым он бы мог помочь. Но сейчас довольно сложно представить, чтобы так всё сложилось", - сказал Мейра.
Чемпионская интрига в РПЛ была до последнего 30-го тура, в нем претенденты на золотые медали "Динамо" и "Краснодар" играли между собой, "Зенит" проводил свой решающий матч против "Ростова". Для победы в чемпионате динамовцам достаточно было сыграть вничью, что подопечные Марцела Лички сделать не смогли, встреча в Краснодаре завершилось со счетом 1:0, "бело-голубые" не смогли поразить ворота Матвея Сафонова, попав дважды в штангу. Петербуржцы воспользовались шансом и взяли три чемпионских очка в Санкт-Петербурге. Команда Сергея Семака пропустила первой, но в итоге смогла вырвать победу, забив один из голов с пенальти.
Источник: "Советский спорт"
Экс-защитник "Зенита" Мейра: Семак мог бы тренировать в Европе, в той же Португалии или Англии
Бывший защитник "Зенита", "Бенфики" Фернанду Мейра оценил уровень главного тренера "бело-голубых" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"