"Я рассчитываю на футбольного человека, Станкович — как раз такой. Все остальное будет зависеть от футболистов. Они же выходят на поле, а не тренерский штаб. [...] Прошли те времена, когда тренер тебя будил, еду готовил и форму стирал. Сейчас у каждого по 10 помощников, а еще 20 сидят где?нибудь на трибунах", - сказал Мостовой.
Со следующего сезона новым главным тренером "красно-белых" будет бывший футболист, победитель Лиги чемпионов в составе миланского "Интера" времен Жозе Моуриньо Деян Станкович. В качестве футболиста помимо успеха в самом престижном европейском турнире серб пять раз становился чемпионом Италии, выигрывал клубный чемпионат мира и национальные кубки Италии.
Тренерскую карьеру начал с клубных структурах "Удинезе" и "Интера", а полноценный дебют на тренерском мостике случился в 2019 году в своем родном клубе сербской "Цревне Звезды". В первой же сезон под руководством Станковича-тренера команда заняла первое место в чемпионате Сербии. Далее Деяна позвали спасать "Сампдорию", которая в 2022 году безнадежно обитала в подвале Серии А. В итоге сербу не удалось помочь клубу избежать вылета. В 2023 году Деян Станкович пришел на смену российскому тренеру Станиславу Черчесову в венгерский "Ференцварош", свой новый клуб сербский тренер привел к очередному чемпионству.
Источник: "Матч ТВ"
Мостовой: я рассчитываю на футбольного человека в "Спартаке", Станкович - как раз такой
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о новом будущем главном тренере "красно-белых" Деяне Станковиче.
Фото: Global look press