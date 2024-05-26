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Морено продлил контракт с вылетевшим из РПЛ клубом "Сочи"

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Клуб "Сочи", вылетевший из Российской Премьер-Лиги, продлил контракт с испанским тренером Роберто Морено.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщают источники, соглашение с испанцем продлено на три года. Морено назначили на пост главного тренера южан в декабре 2023 года, под его руководством команда провела 13 игр, в которых дважды побеждала, четыре раза проигрывала и семь раз была зафиксирована ничья.

По итогам сезона "Сочи" занял последнее 16-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 24 очка, забив при этом 33 гола и пропустив 48. В следующем сезоне клуб будет выступать в Первой лиге, как и калининградская "Балтика", которая заняла 15-е место и также покинула РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

Роберт Морено Сочи
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