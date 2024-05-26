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Канчельскис: рекомендовал Файзуллаева в "Локомотив", но они его профукали

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Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, что рекомендовал Аббосбек Файзуллаева "Локомотиву", но клуб не прислушался к его совету.
Фото: ЦСКА
"Мог бы выделить Тюкавина, Мостового – креативный футболист. Еще Файзуллаева, которого я в своё время рекомендовал в "Локомотив", но они его профукали. Он тоже хороший", - сказал Канчельскис, давая оценку заслужившим внимание игрокам РПЛ.

Аббосбека Файзуллаева приобрел ЦСКА у узбекского клуба "Пахтакор" перед началом сезона. В составе "армейцев" полузащитник провел 28 матчей, в которых отметился пятью голами и сделал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, контракт с армейским клубом рассчитан до июня 2026 года. В завершившимся розыгрыше чемпионата России ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков.

Своей игрой узбекский хавбек привлек внимание испанской прессы, издание AS отметило его умение отбирать мячи у соперника. Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал 20-летнего Файзуллаева открытием прошедшего сезона РПЛ, а российский тренер Валерий Непомнящий предрек молодому футболисту светлое игровое будущее.

Источник: Metaratings

Аббосбек Файзуллаев Андрей Канчельскис Локомотив
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