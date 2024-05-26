"Много ли выпил в раздевалке после победы? Не, я не пью вообще. Старшие ругаются. Но эмоции там были просто не передать словами! Теперь дальше будем праздновать. Хотя у нас ещё одна игра — с "Балтикой" в финале Кубка. Неделя на подготовку. Два дня попраздную, отойду от этого и обратно на работу. Будем тренироваться, чтобы завершить сезон ещё одной победой", - сказал Алип.
Чемпионская гонка в прошедшем сезоне оставалась актуальной до последнего 30-го тура. В решающей игре "Зенит" при своих болельщиках одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1). Подопечные Сергея Семака пропустили первыми, но отыгрались и вышли вперед благодаря пенальти и чемпионскому голу бразильского новичка петербуржцев нападающего Артура в концовке встречи. В параллельной игре московское "Динамо" не смогло сыграть хотя бы вничью, чтобы завоевать первый почти за полвека чемпионский титул. В Краснодаре "бело-голубые" проиграли "быкам" со счетом 1:0, дважды по ходу матча попав в штанги.
По итогам 30 туров "Зенит" взял свое шестое подряд и десятое в истории клуба чемпионство. "Краснодар" в итоге забрал серебряные медали, а "Динамо" досталась бронза.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Зенита" Алип: много ли выпил в раздевалке после победы? Не, я не пью вообще. Старшие ругаются.
Казахский центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип рассказал, какая атмосфера царила в раздевалке после чемпионского матча с "Ростовом" (2:1) и пил ли он алкоголь.
Фото: ФК "Зенит"