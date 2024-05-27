"Когда футболист уровня Квинси не с командой — это сказывается. Мы все прекрасно понимаем, какая тут ситуация. Что будет дальше — непонятно, но жизнь продолжается", - сказал Джикия.
Квинси Промес держал под арестом в Объединенных Арабских Эмиратах, где он ждет решения по экстрадиции на родину, в Нидерланды. Суд Амстердама заочно обвинил футболиста "Спартака" в контрабанде наркотиков и поножовщине. В общей сложности Промесу грозит до 7,5 лет тюремного срока.
Квинси Промес является лучшим бомбардиром в истории РПЛ среди легионеров, он забил 94 гола в 174-х матчах за "красно-белых", опередив Вагнера Лава, Сердара Азмуна и Мигеля Данни. Всю вторую часть сезона "Спартак" играл без голландца, по итогам 30 туров команда заняла пятое место, наиграв на 50 очков.
Источник: "Чемпионат"
Джикия: отсутствие Промеса сказывается на "Спартаке"
Защитник Георгий Джикия, который покинет "Спартак" в ближайшее время, высказался, как влияет на команду отсутствие голландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"