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Джикия: отсутствие Промеса сказывается на "Спартаке"

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Защитник Георгий Джикия, который покинет "Спартак" в ближайшее время, высказался, как влияет на команду отсутствие голландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Когда футболист уровня Квинси не с командой — это сказывается. Мы все прекрасно понимаем, какая тут ситуация. Что будет дальше — непонятно, но жизнь продолжается", - сказал Джикия.

Квинси Промес держал под арестом в Объединенных Арабских Эмиратах, где он ждет решения по экстрадиции на родину, в Нидерланды. Суд Амстердама заочно обвинил футболиста "Спартака" в контрабанде наркотиков и поножовщине. В общей сложности Промесу грозит до 7,5 лет тюремного срока.

Квинси Промес является лучшим бомбардиром в истории РПЛ среди легионеров, он забил 94 гола в 174-х матчах за "красно-белых", опередив Вагнера Лава, Сердара Азмуна и Мигеля Данни. Всю вторую часть сезона "Спартак" играл без голландца, по итогам 30 туров команда заняла пятое место, наиграв на 50 очков.

Источник: "Чемпионат"

Квинси Промес Георгий Джикия Спартак
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