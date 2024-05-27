"Чемпион неоднозначный. Если бы "Краснодар" не потерял очки в матчах с "Ахматом", с Самарой, возможно, он стал бы чемпионом еще до игры с "Динамо". Мне по барабану, кто стал бы чемпионом. Мы позавчера вышли с мыслями, что надо выигрывать – и не важно, победил бы "Зенит", "Краснодар" или "Динамо". Мне было бы приятнее, если бы чемпионом стал "Ростов", - сказал Глебов.
Судьба чемпионского титула в завершившимся сезоне решалась до последнего тура. В последней игре московское "Динамо" встречалось в гостях с "Краснодаром". Динамовцы впервые за десятилетия могли стать чемпионами, для этого нужна была хотя бы ничья, но подопечные Марцела Лички в Краснодаре потерпели неудачу. Матч завершился со счетом 1:0, "бело-голубые" дважды сотрясали каркас ворот Матвея Сафонова, но в итоге не смогли забить чемпионский гол.
В параллельной игре "Зенит" проводил матч с ростовчанами на своем поле, пропустили первыми, но потом в ворота гостей поставили пенальти, который петербуржцы успешно реализовали. На 85-й минуте бразильский новобранец "сине-бело-голубых" Артур забил чемпионский гол.
По итогам 30 туров чемпионом в шестой раз подряд и в десятый в истории стал петербургский "Зенит". Московское "Динамо", упустившее шанс на золотые медали впервые за 48 лет, в итоге довольствуется третьей строчкой, "Краснодар" занял второе место.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Ростова" Глебов - о шестой подряд победе "Зенита" в РПЛ: чемпион неоднозначный
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Фото: ФК "Зенит"