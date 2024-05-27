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Белоус: нет ничего более справедливого, чем турнирная таблица РПЛ после 30-го тура

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Бывший вице-президент "Локомотива" и экс-президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус поделился мнением о шестом подряд чемпионстве "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Нет ничего более справедливого, чем турнирная таблица РПЛ после 30-го тура. Можно одну игру отдать, можно два раза в штангу попасть, как это сделало "Динамо" в решающем матче с "Краснодаром", но ведь было много других шансов до этой игры. Для меня этот сезон РПЛ один из самых интересных и интригующих в XXI веке", - сказал Белоус.

В 30-м туре Российской Премьер-Лиги решалось, кто из тройки лидеров станет чемпионом, в решающей игре "Зенит" принимал на своем поле "Ростов" (2:1). Игра для подопечных Сергея Семака складывалась неудачно, петербуржцы пропустили уже на седьмой минуте, но перед свистком на перерыв смогли отыграться благодаря пенальти. Гол, сделавший "сине-бело-голубых" чемпионами, забил новичок команды нападающий Артур. По итогам 30 туров чемпионом в шестой раз подряд и в десятый в истории стал петербургский "Зенит". Московское "Динамо", упустившее шанс на золотые медали впервые за 48 лет, в итоге довольствуется третьей строчкой, "Краснодар" занял второе место.

Источник: Metaratings

Зенит Юрий Белоус
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