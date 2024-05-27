"Спартак" — это сильный клуб, большая история, много трофеев. К сожалению, в последние годы этого не случается так часто, как раньше. Но ты не можешь забыть эту историю. Это большое количество болельщиков. "Спартак" — большой клуб. Хотел бы оставить след в истории "Спартака"? Конечно. Я думаю, что если спрашивать у каждого тренера, то ему "Спартак" очень интересен", - сказал Слишкович.
В апреле руководство "Спартака" уволило испанского специалиста Гильермо Абаскаля, назначив вместо него Владимира Слишковича, члена тренерского штаба. Под его руководством команда ни разу не проиграла в Российской Премьер-Лиги, единственное поражение случилось в Кубке России, в финале Пути регионов "красно-белых" выбила калининградская "Балтика" (1:0). В чемпионате России "Спартак" занял пятое место, набрав 50 очков. В следующем сезоне новым главным тренером станет бывший футболист, легенда миланского "Интера" Деян Станкович. Владимир Слишкович останется в команде и продолжит работать в тренерском штабе.
Источник: ТАСС
Слишкович: хотел бы оставить след в истории "Спартака"? Конечно. Думаю, каждому тренеру этот клуб интересен
Владимир Слишкович, который руководил "Спартаком" в прошедшем сезоне РПЛ, поделился об его отношении к московскому клубу.
Фото: Фк "Спартак"