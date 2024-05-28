"Переходить-то уж не надо совсем… То, что они остались в Премьер-лиге, не означает, что они улетели в стратосферу. Пусть спустятся на землю и поймут, что они всего лишь сохранили место в РПЛ. "Спартак" звание народной команды заслужил не одним-двумя годами, а всей историей. То есть, Асхабадзе, мне кажется, улетел туда, в космос сейчас, после последней победы над всего лишь "Ахматом" дома", - заявил Радимов.
Воронежский "Факел" одолел на своем поле грозненский "Ахмат" (2:0) в матче заключительного 30-го тура РПЛ и сохранил прописку в высшем дивизионе на будущий сезон. В активе воронежской команды 32 очка по итогам 30-ти матчей. С этим результатом "Факел" финишировал на 11-й строчке в турнирной таблице.
"Ахмат" занял в итоговой таблице 10-е место, которое команда обеспечила себе за тур до конца сезона. Московский "Спартак" набрал 50 очков в минувшем сезоне и занял 5-е место в таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов - о словах Асхабадзе про "народную команду": пусть спустятся на землю, "Факел" всего лишь сохранил место в РПЛ
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал слова гендиректора "Факела" Романа Асхабадзе о том, что воронежский клуб отобрал статус "народной команды" у "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"