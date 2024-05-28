"Вообще не вижу шансов у "Пари НН" никаких. Я посмотрел Тулу специально. И по игре, по качеству игры Нижнего и Тулы, Нижний должен вылетать. "Урал" все-таки по подбору исполнителей посильнее. Не значит, что будет легко, но "Урал" посильнее. А вот что касается Нижнего, Нижний должен вылететь и все. И больше того, я скажу, Нижний заслужил этот вылет", - поделился Радимов.
"Пари НН" и "Урал" заняли, соответственно, 13-е и 14-е место в итоговой таблице РПЛ. Обе команды завершили сезон с 30-ю очками в 30-ти матчах и попали в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате России сезона 2024/25. "Пари НН" сыграет против тульского "Арсенала", соперником "Урала" станет "Акрон".
Первые стыковые матчи состоятся 29-го мая и пройдут в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Ответные матчи состоятся 1-го июня.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: "Пари НН" должен вылетать, больше скажу, они заслужили вылет. "Урал" все-таки посильнее
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов поделился прогнозом на стыковые матчи РПЛ "Урал" - "Акрон" и "Пари НН" - "Арсенал" Тула.
Фото: "Матч ТВ"