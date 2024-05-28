"Завтра, допустим, приходит "ПСЖ" и говорит: Мы купили Сафонова, теперь хотим Семака. Может быть такое? Теоретически да. Никто же не знал, что "ПСЖ" Сафонова возьмет. Ну, наверное, руководство пойдет ему навстречу. Но важно, что, когда все было плохо, когда "Зенит" проиграл дома ЦСКА, проиграл "Рубину", в этот момент была поддержка. И я себя поймал на мысли, когда Семак подписывал соглашение, это показывали на табло, что это же самое было бы сделано, даже если "Зенит" не стал бы чемпионом", - предположил Радимов.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу в чемпионате России, переиграв в заключительном 30-м туре РПЛ "Ростов" (2:1). "Сине-бело-голубые" набрали в 30-ти матчах 57 очков, что на 1 больше, чем у "Динамо" и "Краснодара". После финального свистка во время празднования чемпионства главный тренер "Зенита" Сергей Семак поднялся на сцену и подписал с клубом новый контракт до лета 2030-го года.
Чемпионство в сезоне 2023/24 стало для "Зенита" шестым подряд и шестым под руководством Сергея Семака, который возглавляет команду с мая 2018-го года. Семак провел 1 год карьеры футболиста во французском "Пари Сен-Жермен" (2005). Недавно в СМИ сообщили, что парижский клуб близок к подписанию голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова за 20 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: если "ПСЖ" придет и скажет: "Мы купили Сафонова, теперь хотим Семака", руководство "Зенита" пойдет навстречу
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал продление контракта главного тренера Сергея Семака с клубом до 2030-го года.
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