"Для нас это был сложный сезон. Получилось не так, как мы хотели перед началом. Приношу извинения российским болельщикам за то, что мы не выполнили цели, которые от нас ожидали. Надеюсь, следующий сезон будет намного лучше", - цитирует Бабича "СЭ".
Московский "Спартак" завершил сезон РПЛ на 5-м месте в турнирной таблице. В активе "красно-белых" 50 очков в 30-ти матчах, что на 7 меньше, чем у завоевавшего золотые медали "Зенита".
Сербский защитник Срджан Бабич перебрался в "Спартак" из испанской "Альмерии" в августе прошлого года. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. В минувшем сезоне Бабич принял участие в 24-х матчах, из которых 17 - в чемпионате России.
Защитник "Спартака" Бабич: приношу извинения болельщикам за то, что мы не выполнили цели, которые от нас ожидали
Футболист "Спартака" Срджан Бабич принес извинения болельщикам за неудачный сезон.
Фото: "Чемпионат"