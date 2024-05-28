"Допускаю ли я, что когда-нибудь вернусь в "Спартак" не в качестве игрока? Поживем - увидим", - приводит слова Георгия Джикии "РБ Спорт".
Контракт центрального защитника Георгия Джикии со "Спартаком" истекает 31-го мая 2024-го года. Ранее пресс-служба "красно-белых" заявила, что капитан покинет команду в статусе свободного агента.
Матч 29-го тура чемпионата России против "Рубина" (3:1) стал для Джикии последним в составе "Спартака". В числе претендентов на подписание защитника на бесплатной основе называются "Локомотив" и "Ростов".
Джикия - о возможном возвращении в "Спартак" в будущем: поживем - увидим
Покидающий "Спартак" защитник Георгий Джикия оценил вероятность своего возвращения в московский клуб спустя время.
Фото: официальный сайт "Спартака"