Матчи Скрыть

Сафонов: второе место — это хороший результат для “Краснодара”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер “Краснодара” Матвей Сафонов подвел итоги минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: Андрей Майоров, Rusfootball.info
– Конечно, все надеялись на первое место, но в итоге получили второе. Но я понимаю, что второе место — это хороший результат для “Краснодара”. Жаль, что упустили возможность стать чемпионами.

Напомним, “Краснодар” уходил на зимний перерыв, находясь на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Однако во второй части сезона “быки” не сумели удержать лидерство. В итоге южане завоевали серебряные медали. Таким образом, “Краснодар” впервые в своей истории стал вторым в РПЛ.

Источник: “РБ Спорт”

Матвей Сафонов Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится