– Конечно, все надеялись на первое место, но в итоге получили второе. Но я понимаю, что второе место — это хороший результат для “Краснодара”. Жаль, что упустили возможность стать чемпионами.
Напомним, “Краснодар” уходил на зимний перерыв, находясь на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Однако во второй части сезона “быки” не сумели удержать лидерство. В итоге южане завоевали серебряные медали. Таким образом, “Краснодар” впервые в своей истории стал вторым в РПЛ.
Источник: “РБ Спорт”
Сафонов: второе место — это хороший результат для “Краснодара”
Голкипер “Краснодара” Матвей Сафонов подвел итоги минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: Андрей Майоров, Rusfootball.info