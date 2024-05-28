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Бабич – об отношениях с Джикией: он мой друг

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Защитник московского “Спартака” Срджан Бабич рассказал об отношениях с Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"
– Он мой друг. Георгий помогал мне советами по поводу игры нападающих других команд, когда я только приехал сюда, — приводит слова Бабича “СЭ”.

Отметим, что прошлым летом Срджан Бабич стал игроком московского “Спартака”. После своего приезда сербский защитник вытеснил Георгия Джикию из основного состава красно-белых.

Напомним, ранее стало известно, что Джикия предстоящим летом покинет московский клуб на правах свободного агента.

Срджан Бабич Спартак Георгий Джикия
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