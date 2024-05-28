– Он мой друг. Георгий помогал мне советами по поводу игры нападающих других команд, когда я только приехал сюда, — приводит слова Бабича “СЭ”.
Отметим, что прошлым летом Срджан Бабич стал игроком московского “Спартака”. После своего приезда сербский защитник вытеснил Георгия Джикию из основного состава красно-белых.
Напомним, ранее стало известно, что Джикия предстоящим летом покинет московский клуб на правах свободного агента.
Бабич – об отношениях с Джикией: он мой друг
Защитник московского “Спартака” Срджан Бабич рассказал об отношениях с Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"