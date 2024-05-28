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Слишкович: уверен, что “Спартак” выиграет следующий сезон

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Тренер “Спартака” Владимир Слишкович считает, что красно-белые станут чемпионами в следующем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
– Я уверен, что “Спартак” выиграет следующий сезон. Уверен, новый тренер со спортивным директором проделают хорошую работу.

С апреля текущего года Владимир Слишкович был временно исполняющим обязанности главного тренера московского “Спартака”. С нового сезона красно-белых возглавит Деян Станкович.

Напомним, по итогам минувшего сезона московский “Спартак” заработал 50 очков и занял пятое место в турнирной таблице.

Источник: “РБ Спорт”

Владимир Слишкович Спартак
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