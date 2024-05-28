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Агент Ройса: Личка приглашает Марко в “Динамо”? Спасибо, но нет

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Агент Дирк Хебель, который представляет интересы полузащитника дортмундской “Боруссии” Марко Ройса, отреагировал на приглашение своего “Динамо”.
Фото: Getty Images
– Марцел Личка приглашает Ройса в “Динамо”? Спасибо, но нет. Мы откажемся от этого предложения.

Ранее главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка пригласил немецкого хавбека Марко Ройса в свою команду.

Напомним, 30 июня действующее трудовое соглашение Ройса с “Боруссией” подойдет к концу. Летом на правах свободного агента немец покинет стан дортмундской команды.

Источник: Sport24

Марко Ройс Динамо Боруссия Д Марцел Личка
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