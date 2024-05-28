– Марцел Личка приглашает Ройса в “Динамо”? Спасибо, но нет. Мы откажемся от этого предложения.
Ранее главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка пригласил немецкого хавбека Марко Ройса в свою команду.
Напомним, 30 июня действующее трудовое соглашение Ройса с “Боруссией” подойдет к концу. Летом на правах свободного агента немец покинет стан дортмундской команды.
Источник: Sport24
Агент Ройса: Личка приглашает Марко в “Динамо”? Спасибо, но нет
Агент Дирк Хебель, который представляет интересы полузащитника дортмундской “Боруссии” Марко Ройса, отреагировал на приглашение своего “Динамо”.
Фото: Getty Images