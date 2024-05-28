Как сообщает источник, Тюкавин попал в сферу интересов нескольких клубов из Италии, Испании и Германии. Отмечается, что решение о возможном трансфере форварда будет принято после полного завершения футбольного сезона в России.
Напомним, Константин Тюкавин является воспитанником московского “Динамо”. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года. В минувшем сезоне чемпионата России по футболу Тюкавин был признан лучшим игроком. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: клубы из Италии, Испании и Германии интересуются Тюкавиным
Форвард московского “Динамо” Константин Тюкавин попал в сферу интересов клубов из топовых европейских лиг.
Фото: Андрей Майоров, Rusfootball.info