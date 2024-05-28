"Я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали качественные игроки, которыми мы любуемся и которые нас радуют. И если уезжают, то именно играть и ещё раз играть, а не ждать очереди или добиваться чего-то. Я Тюкавину не рекомендую, не советую прямо сейчас сломя голову куда-то ехать. Знаю позицию и агента, и самого Тюкавина, что торопиться не надо", - -заявил Непомнящий.
Московское "Динамо" заняло 3-е место в итоговой таблице чемпионата России по итогам 30-ти туров. В активе команды 56 очков - на 1 меньше, чем у ставшего чемпионом "Зенита". В заключительном 30-м туре РПЛ "бело-голубые" уступили на выезде "Краснодару" (0:1), что не позволило подопечным Марцела Лички завоевать чемпионский титул.
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин принял участие во всех 30-ти матчах "бело-голубых" в РПЛ и оформил 15+10 по системе гол+пас. Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Тюкавину проявляют клубы из Италии, Германии и Испании. В контракте Тюкавина с "Динамо" (до лета 2028-го года) есть пункт о выкупе, по данным СМИ, в размере 20-ти миллионов евро.
Источник: "Metaratings"
Непомнящий: я против того, чтобы из РПЛ уезжали качественные игроки. Тюкавину не советую куда-то ехать сломя голову
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможный отъезд форварда "Динамо" Константина Тюкавина в Европу летом.
Фото: официальный сайт "Динамо"