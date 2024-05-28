"Круто, что Сафонов переходит в "ПСЖ". Могу только поздравить Матвея. Это очень большой шаг в его карьере. Сафонов правильно сделал, что решил перейти в "ПСЖ". Можно взять пример Лунина из "Реала". Все думали, что он будет ходить по арендам и сидеть под Куртуа. В итоге у него все удачно получилось. В "ПСЖ" у Матвея будет здоровая конкуренция, он с ней справится", - заявил Гранат.
Вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов, по данным СМИ, близок к переходу во французский "Пари Сен-Жермен". Сообщается, что игрок уже находится в Париже, где проходит медосмотр для своего будущего клуба. Сумма трансфера россиянина в стан чемпиона Франции должна составить 18+2 миллиона евро с бонусами за количество игр.
В минувшем сезоне "Краснодар" занял 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков и отстав от завоевавшего золотые медали "Зенита" на 1 очко. Матвей Сафонов принял участие во всех 30-ти матчах "Краснодара" в чемпионате России и завершил сезон с 10-ю "сухими" матчами в активе.
Источник: "РБ Спорт"
Гранат: круто, что Сафонов переходит в "ПСЖ", можно взять пример Лунина из "Реала"
Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат прокомментировал новости о скором переходе голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: РИА Новости