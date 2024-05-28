"Файзуллаев достойно провел дебютный сезон за "армейцев". Во многом благодаря его действиям ЦСКА стал самой забивающей командой чемпионата. Парень он молодой, будет прибавлять. Файзуллаева нельзя отпускать дешевле 10 миллионов евро. Если кто-то так сильно его захочет приобрести, пусть раскошеливается. Но лучше сохранить Файзуллаева в клубе", - заявил Пономарев.
Аббосбек Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023-го года. За трансфер молодого полузащитника "армейцы" заплатили "Пахтакору" из чемпионата Узбекистана 500 тысяч евро. В своем дебютном сезоне в Премьер-лиге Файзуллаев отметился 4-мя голами и 11-ю результативными передачами в 22-х матчах.
Еще 1+3 по системе гол+пас Файзуллаев записал на свой счет в 10-ти матчах Кубка России. Контракт вингера сборной Узбекистана с московским клубом рассчитан до лета 2026-го года. В договоре присутствует опция продления контракта еще на 1 сезон. Трансферная стоимость Аббосбека Файзуллаева, по данным Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: Файзуллаева нельзя отпускать дешевле 10 миллионов евро, но лучше сохранить его в ЦСКА
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил выступления вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в минувшем сезоне РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА