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Слишкович: в будущем хотелось бы снова стать главным тренером "Спартака"

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Исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович высказался после своего ухода из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
- Конечно, мне хотелось бы в будущем снова стать главным тренером "Спартака". 100%. Не устал ли от большого внимания болельщиков и журналистов за этот период? Нет, всё нормально. А журналисты делают свою работу, а я - свою, - передаёт слова Слишковича "Чемпионат".

Ранее стало официально известно, что 41-летний боснийский специалист Владимир Слишкович, исполнявший обязанности главного тренера московского "Спартака" с 14 апреля 2024 года, покинул клуб по собственному желанию. До этого руководство красно-белых заявляло о планах оставить Слишковича в качестве помощника в новом тренерском штабе серба Деяна Станковича.

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