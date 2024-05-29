- Конечно, мне хотелось бы в будущем снова стать главным тренером "Спартака". 100%. Не устал ли от большого внимания болельщиков и журналистов за этот период? Нет, всё нормально. А журналисты делают свою работу, а я - свою, - передаёт слова Слишковича "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что 41-летний боснийский специалист Владимир Слишкович, исполнявший обязанности главного тренера московского "Спартака" с 14 апреля 2024 года, покинул клуб по собственному желанию. До этого руководство красно-белых заявляло о планах оставить Слишковича в качестве помощника в новом тренерском штабе серба Деяна Станковича.
"Спартак" объявил об уходе из клуба Слишковича
Слишкович: в будущем хотелось бы снова стать главным тренером "Спартака"
Исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович высказался после своего ухода из клуба.
Фото: ФК "Спартак"