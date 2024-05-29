- Владимир считает, что команде будет спокойнее начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе. Тут не вопрос денег от слова "совсем", причина ухода не в том, что Слишкович и "Спартак" не договорились по деньгам. Он ушёл по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду, - передаёт слова Кашчелан Matchtv.ru.
Ранее официальный телеграм-канал московского "Спартака" сообщил об уходе из клуба по собственному желанию 41-летнего боснийского тренера Владимира Слишковича, который исполнял обязанности наставника команды после увольнения с этой должности испанца Гильермо Абаскаля 14 апреля 2024 года.
Под руководством Слишковича в 10 матчах во всех турнирах красно-белые одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение в Кубке России. Ранее руководство красно-белых заявляло о намерении оставить боснийского специалиста в новом тренерском штабе, который будет возглавлять серб Деян Станкович.
"Тут не вопрос денег от слова "совсем". Агент Слишковича рассказала о причинах его ухода из "Спартака"
Агент экс-тренера московского "Спартака" Владимира Слишковича Мария Кашчелан объяснила причины ухода специалиста из клуба по собственному желанию.
Фото: ФК "Спартак"