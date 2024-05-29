- Советовался ли со мной Сафонов перед переходом в "ПСЖ"? Нет, мы не разговаривали на эту тему. Думаю, что дам Матвею несколько советов на сборах в Новогорске. Сначала спрошу у него самого, что он думает о переходе, а потом, исходя из этого разговора, наверное, что-то скажу. Сейчас переполняет чувство гордости за Матвея и нашу вратарскую школу. Уже второй российский вратарь поедет в топ-клуб, поэтому очень рад. Мы говорили с Сафоновым о том, что он готов ехать в Европу и может там играть - наши вратари не хуже, - передаёт слова Кафанова Sport24.
Ранее появилась информация, в том числе от зарубежных инсайдеров, что 25-летний вратарь "Краснодара" и сборной России, воспитанник клубной академии чёрно-зелёных Матвей Сафонов подписал контракт с французским "Пари Сен-Жермен" сроком до 2029 года. Сообщалось, что "быки" получат по итогам перехода своего голкипера в "ПСЖ" трансферную компенсацию в размере 20 миллионов евро.
Ранее стало известно, что голкипер Матвей Сафонов включён в итоговый состав сборной России на июньский сбор с выездным товарищеским матчем против сборной Белоруссии. Эта игра пройдёт 7 июня 2024 года и состоится в Минске. Всего в активе капитана "Краснодара" 13 матчей за национальную команду, 8 из которых Сафонов завершил "всухую", а в остальных пропустил 8 голов.
Кафанов - о переходе Сафонова в "ПСЖ": переполняет чувство гордости за Матвея и нашу вратарскую школу
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал вероятный трансфер голкипера "Краснодара" и национальной команды Матвея Сафонова во французский "ПСЖ".
Фото: "Спорт-Экспресс"