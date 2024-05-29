- Мусаев оказался в нужном месте в нужное время. И без него команда была бы в тройке. Если бы остался Ивич, команда наверняка заняла бы первое место. Продление контракта с Мусаевым меня не удивляет. Когда Ивича убрали - вот это было удивительно. Если "Краснодар" кого-то приобретет, то команда сможет бороться за золото, но я не могу ничего сказать про Мусаева. Даже не знаю, играл ли он в футбол, - передаёт слова Мостового Metaratings.ru.
Ранее официальный телеграм-канал "Краснодара" сообщил о продлении контракта сроком на два года с 40-летним главным тренером Мурадом Мусаевым. Специалист вернулся на пост наставника "быков" 14 марта 2024 года после отставки 47-летнего сербского тренера Владимира Ивича.
Под руководством Мусаева чёрно-зелёные набрали 17 очков в 10 сыгранных матчах Российской премьер-лиги и заняли итоговое второе место в турнирной таблице чемпионата России, отстав на 1 очко от "Зенита" и опередив московское "Динамо" по результатам личных встреч благодаря очной победе в последнем туре (1:0).
Мостовой: "Краснодар" был бы в тройке и без Мусаева. Оказался в нужном месте в нужное время
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал продление "Краснодаром" контракта с главным тренером Мурадом Мусаевым.
Фото: AFP