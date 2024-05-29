"Я не понимаю, как такие люди попадают в футбол. "Краснодар" занял второе место не с Мусаевым, а с футболистами, которых собирал и готовил Ивич. Заслуги Мусаева в этом нет. Мусаев пришел в готовую команду и, по сути, ничего нового не дал. Я в свое время забивал ведущим клубам Европы, а в итоге получается, что Мусаеву предлагают контракт. Как такое возможно?", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что в марте "Краснодар" объявил об отставке с поста главного тренера Владимира Ивича - под его руководством команда занимала первое место после 18-ти сыгранных туров. После зимней паузы южане не одержали ни одной победы в двух матчах РПЛ, а также вылетели из Кубка России, уступив подмосковным "Химкам".
На место сербского специалиста был назначен Мурад Мусаев, который уже работал в клубе с 2018 по 2021 год. В завершившемся сезоне-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков. В заключительном, 30-м туре, "Краснодар" одержал домашнюю победу над московским "Динамо" со счётом 1:0, в параллельном матче "Зенит" победил "Ростов" (2:1) и стал чемпионом России в шестой раз кряду.
Мостовой: я в свое время забивал ведущим клубам Европы, а в итоге получается, что контракт предлагают Мусаеву
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о работе Мурада Мусаева в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"