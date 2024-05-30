Очень сложно проложить себе дорогу из Аргентины в Европу. А Россия — хорошая ступень. Даёт шанс оказаться на европейском рынке, что очень важно для меня после того, как я вернулся из Англии", - цитирует Гарре "Чемпионат".
Бенхамин Гарре перешёл в "Крылья Советов" из аргентинского "Уракана" в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 1,75 млн евро. Уроженец Буэнос-Айреса провёл в составе "крылышек" 43 игры, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Напомним, что в сезоне-2023/2024 "Крылья Советов" заняли итоговое 9 место, набрав 41 очко в 30 матчах.
Игрок "Крыльев" Бенхамин Гарре считает российскую премьер-лигу "хорошей ступенью в Европу"
Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре высказался по поводу того, почему аргентинские игроки активно переезжают играть в Россию.
Фото: ФК "Крылья Советов"