"Раздваиваюсь в этой ситуации. По первой части чемпионата Ивич - безоговорочный "номер один". Трудно выбрать. Наверное, я бы выделил Ивича. Но он уже не в чемпионате, поэтому его нельзя было назвать лучшим", - цитирует Осинькина "РБ Спорт".
Напомним, что Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" в марте этого года - его место занял Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. По итогам сезона-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков. Чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит".
В заключительном туре южане на своём поле одержали победу над московским "Динамо" со счётом 1:0, а подопечные Сергея Семака победили "Ростов" (2:1). В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые сыграют с калининградской "Балтикой".
Игорь Осинькин считает Владимира Ивича лучшим тренером сезона в РПЛ
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин назвал Владимира Ивича лучшим тренером сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"