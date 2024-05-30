"Мусаев — это нечемпионский тренер. Если "Краснодар" просто хочет находится в верхней части турнирной таблицы, то, наверное, тогда возможно. Если команда хочет побеждать в чемпионате и выигрывать Кубок России, то, на мой дилетантский взгляд, продление контракта с Мусаевым является неправильным решением", - цитирует слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее пресс-служба "Краснодара" объявила о продлении контракта с Мурадом Олеговичем до 2026 года. На этом посту он сменил Владимира Илича, которого уволили 13 марта 2024 года после поражения в 1/4 Пути Регионов от подмосковных "Химок" (0:2).
Напомним, что Мусаев Мурад Олегович уже не в первый раз возглавляет "Краснодар". Он тренировал "быков" с 2018 по 2021 год, под его руководством команда второй раз в своей истории смогла завоевать бронзовые медали и впервые квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Также вывел команду в 1/8 Лиги Европы, где по сумме двух встреч краснодарцы уступили испанской "Валенсии".
Червиченко считает продление контракта с Мусаевым неправильным решением
Российский бизнесмен и бывший президент "Спартака" и "Химок" Андрей Червиченко поделился своим мнением о продлении контракта "Краснодара" с Мусаевым.
Фото: ФК "Краснодар"