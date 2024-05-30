"Нет смысла сейчас говорить о том, что было зимой. Мне было приятно, что такой клуб интересовался моей персоной. Но вместе с "Локомотивом" мы приняли решение, что остаться на второй круг будет лучше для всех", - цитирует Тикнизяна "СЭ".
В завершившемся сезоне Наир Тикнизян провёл за московский "Локомотив" 30 матчей и отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в семь миллионов евро.
Напомним, что в зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" искал флангового защитника на замену Данилу Круговому, который согласился на переход в ЦСКА на правах свободного агента. Наир Тикнизян был интересен сине-бело-голубым, но переход сорвался. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тикнизян может перейти в европейский чемпионат.
Тикнизян - о "Зените": вместе с "Локомотивом" мы приняли решение, что остаться на второй круг будет лучше для всех
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался об интересе петербургского "Зенита" к себе.
Фото: ФК "Локомотив"