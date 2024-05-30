"Безусловно, сложно быть ассистентом, когда ты уже побывал в роли главного тренера. Не знаю, почему Слишкович ушел, но, может, это повлияло на его решение. Что касается его будущего, то, думаю, после ухода из "Спартака" он может быть востребован в РПЛ", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, что в апреле московский "Спартак" отправил в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года - под его руководством клуб становился бронзовым призёром чемпионата России-2022/2023. Место испанского специалиста занял Владимир Слишкович, который работал с Абаскалем. Под руководством Владимира Слишковича красно-белые не проиграли ни одного матча в РПЛ, однако вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" (0:1).
Вчера, 29-го мая, "Спартак" объявил об уходе из клуба Слишковича, сообщалось, что специалист потребовал для себя высокую зарплату. Новым главным тренером команды с начала следующего сезона станет Деян Станкович.
Камоцци: после ухода из "Спартака" Слишкович может быть востребован в РПЛ
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Владимире Слишковиче.
Фото: ФК "Спартак"