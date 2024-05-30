"Наверное, Личка. Семак тоже имеет право, но мне больше понравился Личка", - цитирует Чалова "Матч ТВ".
Напомним, что московское "Динамо" по итогам сезона-2023/2024 заняло третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах. В заключительном туре подопечные Марцела Лички уступили на выезде "Краснодару" со счётом 0:1 и чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит", который на своём поле одержал победу над "Ростовом" (2:1).
Чалов считает Личку лучшим тренером сезона в РПЛ
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов считает главного тренера "Динамо" Марцела Личку лучшим в завершившемся сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"