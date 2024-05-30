"Тренер "Зенита" Оливейра выход за пределы тех озоны - штраф 20 тысяч рублей. Задержка выхода команды "Зенит" на три минуты перед матчем - штраф 20 тысяч. У "Ростова" задержка на 2 минуты - штраф 20 тысяч. У главного тренера "Ростова" Валерия Карпина выход за пределы технической зоны, это 15?е нарушение - штраф на 30 тысяч. Кафанов - выход за пределы технической зоны с выходом на поле. Штраф Кафанова - 10 тысяч, а "Ростова" - 20 тысяч рублей", - цитирует слова Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, что "Зенит" обыграл "Ростов" в заключительном туре РПЛ сезона 23/24 со счётом 2:1 и стал чемпионом России в десятый раз за свою историю, ростовчане же закончили свое выступление на 7 месте, набрав 43 очка. Голами в составе петербуржцев отметились Мантуан, реализовавший удар с 11-метровой отметки, и Артур, чей гол стал победным. За "Ростов" отличился бразильский нападающий Роналдо.
Артур Григорьянц занимает свою должность с 19 декабря 2012 года, когда он был официально утвержден на должность Главы Контрольно?дисциплинарного комитета, сменив на этом посту Владимира Коткова, у которого он был заместителем, начиная с 2007 года.
КДК РФС оштрафовал "Зенит" и "Ростов" за нарушения регламента
Глава Контрольно?дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях, которые были применены по итогам последнего тура чемпионата России-23/24.
Фото: РФС