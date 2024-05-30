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Каррера: мы помирились с Глушаковым - поговорили и всё прояснили

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Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что наладил отношения с полузащитником Денисом Глушаковым.
Фото: РПЛ
"Мы с Глушаковым помирились? Да, мы поговорили и все прояснили. Все хорошо, это была случайная встреча", - цитирует Карреру "СЭ".

Напомним, что в сентябре 2018 года главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отстранил от занятий с основной командой Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Сообщалось, что Глушаков намеренно "сливает" тренера. После отставки специалиста оба игрока вернулись к тренировкам с командой, однако болельщики красно-белых выступили с требованием отстранить Глушакова от работы с первой командой и лишить его капитанской повязки.

Массимо Каррера Денис Глушаков Спартак
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