"К сожалению, очень смазанная концовка чемпионата. Весь сезон шли в восьмерке и хотелось закончить чемпионат в топ?8, но стали девятыми. Ничего, будет стимул подняться выше в следующем сезоне", - цитирует слова футболиста "Матч ТВ".
Зотов провел за самарцев 16 матчей в нынешнем сезоне,в которых отметился 1 забитым мячом. Крайний защитник перешёл в "Крылья Советов" из "Рубина" в 2022 году. Отметим, что до этого Георгий Зотов также выступал в составе самарского клуба на протяжении трех лет (с 2017 года по 2020 год), за время которых провёл 72 матча, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.
"Крылья" закончили чемпионат на 9 месте в турнирной таблице, набрав 41 очко, чемпионом страны в шестой раз подряд стал питерский "Зенит".
Игрок "Крыльев" Георгий Зотов считает концовку для его команды смазанной
Крайний защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов поделился своим мнением о концовке чемпионата для самарцев.
Фото: ФК "Крылья Советов"