Увиделись на «Коммент.Шоу». Когда-то эта встреча должна была произойти. Взял банку самогона и пришел на программу. Я же народный футболист. Нормально пообщались с Массимо. Если были какие-то недопонимания — обсудили, забыли, живем дальше. Посидели после программы, обо всем поговорили, все хорошо", - сказал Глушаков.
В сентябре 2018 года главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отстранил от занятий с основной командой Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Сообщалось, что Глушаков намеренно "сливает" тренера. После отставки специалиста оба игрока вернулись к тренировкам с командой, однако болельщики красно-белых выступили с требованием отстранить Глушакова от работы с первой командой и лишить его капитанской повязки.
Недавно Глушаков выложил у себя в соцсетях совместное фото с Каррерой, сделанное на съемках ютуб-шоу. По прошествии нескольких лет оба отметили, что готовы пожать руки друг другу.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Глушаков - о примирении с Каррерой: взял банку самогона. Посидели, обо всем поговорили, все хорошо
Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как померился с экс-тренером "красно-белых" Массимо Каррерой.
Фото: Telegram-канал Дениса Глушакова