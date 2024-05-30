"Я согласен, что по своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы там играть. Но чтобы играть в "Барселоне" прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг. Если говорить про других футболистов, им надо сделать два-три шага. Не так легко взять и перейти в такие большие клубы и соответствовать их уровню", - сказал Осинькин.
В прошедшем сезоне Максим Глушенков стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, отдав 16 голевых передач. Московский "Локомотив" завершил чемпионат на четвертом месте, набрав 53 очка и опередив "Спартак". Глушенкова включили в финальный список из десяти футболистов, претендующих на звание лучшего игрока сезона. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Глушенкова в 7,5 миллиона евро, контракт с "железнодорожниками" действует до декабря 2026 года.
Источник: "РБ Спорт"
Осинькин: по своему техническому потенциалу Глушенков мог бы в перспективе играть в "Барселоне"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил уровень игрока "Локомотива" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"