Матчи Скрыть

Осинькин: по своему техническому потенциалу Глушенков мог бы в перспективе играть в "Барселоне"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил уровень игрока "Локомотива" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я согласен, что по своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы там играть. Но чтобы играть в "Барселоне" прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг. Если говорить про других футболистов, им надо сделать два-три шага. Не так легко взять и перейти в такие большие клубы и соответствовать их уровню", - сказал Осинькин.

В прошедшем сезоне Максим Глушенков стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, отдав 16 голевых передач. Московский "Локомотив" завершил чемпионат на четвертом месте, набрав 53 очка и опередив "Спартак". Глушенкова включили в финальный список из десяти футболистов, претендующих на звание лучшего игрока сезона. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Глушенкова в 7,5 миллиона евро, контракт с "железнодорожниками" действует до декабря 2026 года.

Источник: "РБ Спорт"

Максим Глушенков Барселона Игорь Осинькин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится