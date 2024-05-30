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Мостовой - о поражении "Урала" в стыках: матч жизни, а у 90% игроков не горят глаза, значит, там какая-то пучина

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал первый переходный матч, в котором "Урал" на своем поле проиграл "Акрону" (0:2).
Фото: ФК "Урал"
"Честно говоря, я очень сильно удивлён, как "Урал" сыграл с "Акроном". Удивлён, как и многие, не только результатом, но и игрой. Поэтому не понимаю, что происходит с этой командой. Играется матч жизни, а у 90% футболистов "Урала" не горят глаза, значит, там какая-то пучина. Меня вчера это в какой-то момент бесило", - сказал Мостовой.

Екатеринбургский "Урал" в завершившимся чемпионате России занял 14-е место, проиграв в последнем туре, который мог изменить ситуацию, московскому ЦСКА (2:0). 29 мая екатеринбуржцы играли первую игру с тольяттинском "Акроном", во втором тайме с разнице почти в пять минут гости забили два гола и в итоге одержали победу. Ответный матч в Тольятти пройдет 1 июня. Отметим, что президент уральского клуба Григорий Иванов уволил главного тренера Виктора Гончаренко после поражения, белорусский специалист возглавлял команду почти два года.

Источник: "Чемпионат"

Урал Акрон Александр Мостовой
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