"Честно говоря, я очень сильно удивлён, как "Урал" сыграл с "Акроном". Удивлён, как и многие, не только результатом, но и игрой. Поэтому не понимаю, что происходит с этой командой. Играется матч жизни, а у 90% футболистов "Урала" не горят глаза, значит, там какая-то пучина. Меня вчера это в какой-то момент бесило", - сказал Мостовой.
Екатеринбургский "Урал" в завершившимся чемпионате России занял 14-е место, проиграв в последнем туре, который мог изменить ситуацию, московскому ЦСКА (2:0). 29 мая екатеринбуржцы играли первую игру с тольяттинском "Акроном", во втором тайме с разнице почти в пять минут гости забили два гола и в итоге одержали победу. Ответный матч в Тольятти пройдет 1 июня. Отметим, что президент уральского клуба Григорий Иванов уволил главного тренера Виктора Гончаренко после поражения, белорусский специалист возглавлял команду почти два года.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой - о поражении "Урала" в стыках: матч жизни, а у 90% игроков не горят глаза, значит, там какая-то пучина
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал первый переходный матч, в котором "Урал" на своем поле проиграл "Акрону" (0:2).
Фото: ФК "Урал"