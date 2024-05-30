"Сидеть не будет, шансы в "Зените" есть у всех, вопрос, как ты их используешь. Но 6 млн кажутся небольшой суммой. Хорошей зарплатой его могут переманить "Зенит" или "Спартак". Дёшево его не продадут. Я бы на его месте рассматривал иностранные варианты, а если их не будет – играл в "Локомотиве" дальше", - сказал Булыкин.
Экс-футболист посоветовал Глушенкову переходить в команду Сергея Семака или к спартаковцам, если предложат зарплату, превышающий текущий заработок в три раза.
Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что "Зенит" и "Спартак" предприняли попытки договориться о трансфере Максима Глушенкова. По информации инсайдера, сумма отступных составила 6 миллионов евро. Сам футболист опасается переходить в стан "сине-бело-голубых", потому что не уверен в гарантированном игровом времени.
Глушенков в завершившимся сезоне стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, записав на свой счет 16 голевых пасов, повторив тем самом рекорд экс-зенитовцы Халка. Действующее соглашение Глушенкова с "железнодорожниками" рассчитано до декабря 2026 года, по оценке портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 7,5 миллиона евро.
"Локомотив" завершил чемпионат на четвертом месте, набрав 53 очка и опередив московский "Спартак".
Источник: Metaratings
Булыкин: хорошей зарплатой Глушенкова могут переманить "Зенит" или "Спартак". Дёшево его не продадут
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новости об интересе "Зенита" и "Спартака" к игроку "Локомотива" Максиму Глушенкову.
Фото: ФК "Локомотив"